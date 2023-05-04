تفكيك خلية مكونة من ثلاثة عناصر "خطيرة" في ديالى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يوم الأربعاء، عن تفكيك مفرزة إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر خطيرة في ديالى.

وذكر بيان للوكالة، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجحت من توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الارهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية استندت لمعلومات قادت بعد تحليل التقارير الاستخبارية الى الكشف عن وجود نوايا ارهابية لتنفيذ اعمال اجرامية، وعلى اثر هذه المعلومات باشرت المفارز بتنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على خلية ارهابية خطيرة في محافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "الخلية مكونة من ثلاث عناصر قدموا الدعم بالمعدات والاغذية لاوكار عصابات داعش الارهابي واشترك احدهم بعملية خطف مواطنين اثنين عام 2020"، لافتاً الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء اصوليا".