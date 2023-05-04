طقس العراق.. غبار وانخفاض في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وتابع، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية، أما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تتحول تدريجياً الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط احياناً الى أكثر من (30 ) کم/س مسببة تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الرياح في المنطقة الشمالية جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".