سیاسة

يوم غد الجمعة تبدأ عملية التصويت في الإنتخابات التركية في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان الانتخابات التركية اربيل التصويت

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يبدأ التصويت على الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التركية يوم غد الجمعة 5 أيار مايو 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب ما أفاد مراسل كوردستان 24، فإن عملية التصويت على اختيار رئيس لتركيا،من المقرر أن تتم غدا الجمعة في أربيل وبغداد والبصرة، ولمدة 3 أيام.

ويحق لـ 5 آلالف و741 مواطن تركي أن يصوتوا في الانتخابات في عموم العراق، منهم 3834، في أربيل.

ومن المقرر إنشاء صندوقي اقتراع في أربيل، وصندوق في بغداد وآخر في البصرة.

وستبدأ عملية خلال الأيام الثلاثة، بدءا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء.

وتجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الداخل يوم 14 مايو المقبل.

ويوجد حوالي 6,5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، من بينهم أكثر من 5,5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية. كما يوجد من بينهم 3,4 مليون مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

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