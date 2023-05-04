سیاسة

بلاسخارت: تركيا اضرت كثيرا ببيئة العراق بسبب السدود المقامة على الحدود

author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أكدت رئيسة البعثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن تركيا أضرت كثيرا ببيئة العراق بسبب السدود المقامة على الحدود، مشيرة الى أن رئيس الوزراء العراقي يضع الامن المائي ضمن اولوياته القصوى. 

وقالت بلاسخارت في منتدى العراق وتابعته كوردستان 24  إن "النظام السياسي في العراق لن يتغير"، مبينة أن "الحكومة تعمل بشكل جاد في اصلاح وبناء المؤسسات الحكومية". 

وأضافت المبعوثة الاممية أن "العراق يتمتع بوجود مساحة امنة يزيد من فرص الاستثمار والعمل"، محذرة من " أية قوانين لتحديد حرية التعبير".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف