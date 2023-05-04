بلاسخارت: تركيا اضرت كثيرا ببيئة العراق بسبب السدود المقامة على الحدود

أربيل (كوردستان 24 ) - أكدت رئيسة البعثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن تركيا أضرت كثيرا ببيئة العراق بسبب السدود المقامة على الحدود، مشيرة الى أن رئيس الوزراء العراقي يضع الامن المائي ضمن اولوياته القصوى.

وقالت بلاسخارت في منتدى العراق وتابعته كوردستان 24 إن "النظام السياسي في العراق لن يتغير"، مبينة أن "الحكومة تعمل بشكل جاد في اصلاح وبناء المؤسسات الحكومية".

وأضافت المبعوثة الاممية أن "العراق يتمتع بوجود مساحة امنة يزيد من فرص الاستثمار والعمل"، محذرة من " أية قوانين لتحديد حرية التعبير".