سیاسة

إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون جعل حلبجة محافظة في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) -من المقرر أن يقوم البرلمان العراقي اليوم الخميس بالقراءة الثانية  لمشروع قانون جعل حلبجة محافظة.

قال المكتب الصحافي  لمجلس النواب العراقي أنه سيعقد جلسته  اليوم لمناقشة سبعة مشاريع قوانين من بينها القراءة الثانية لمشروع قانون تحويل مدينة حلبجة الى محافظة .

وقال شكوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي لكوردستان 24 ، بعد نحو اسبوع من المناقشات مع الزملاء في رئاسة البرلمان  تمت الموافقة على اقتراحنا بالقراءة الثانية لمشروع القانون لتصبح مدينة حلبجة محافظة ، وسيطرح على جدول اعمال البرلمان.

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