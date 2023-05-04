سیاسة

"الجزيرة للإعلام" ينظم دورتين تدريبيتين في العراق

author_image مظفر مزوري
کوردستان مؤسسة كوردستان24 شبكة الجزيرة الاعلامية معهد الجزيرة للاعلام دورات متخصصة التقديم التلفزيوني المراسل الميداني

أربيل (كوردستان24)- ينظم معهد الجزيرة للإعلام هذا العام عدداً من الدورات المتخصصة في جمهورية العراق بالتعاون مع مؤسسة كوردستان24 الإعلامية، من بينها دورة التقديم التلفزيوني، ودورة المراسل الميداني.

وتقدم دورة التقديم التلفزيوني، الإعلامية فدى باسيل، خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو القادم. وتتضمن عددا من المحاور التي تمكّن المتدربين من التعرف على أساسيات عمل المذيع، وعلاقته بالطاقم التحريري والفني، وكيفية التعامل مع القارئ الآلي، والصفات التي يجب أن يتمتع بها، من حضور جيد، وأداء صوتي سليم، وسلامة اللغة والتعبير.

وتغطي دورة المراسل الميداني، عددا من المحاور والمواضيع ذات الصلة بعمل المراسلين، بدءا بالتحضير الجيد، وجمع المعطيات اللازمة لإعداد التقارير، مرورا بتقنيات الكتابة للصورة، وانتهاء بلقطة الوقوف أمام الكاميرا، وما يتصل بها من فنيات ومعايير.

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