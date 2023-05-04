سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الألماني لدى العراق

ومن المقرر أن يزور وفد كبير من التّجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين الألمان إقليم كوردستان خلال الشهر الجاري.
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفير الألماني لدى العراق
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفير الألماني لدى العراق
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 4 أيار (مايو) 2023، السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى السفير الألماني على ما بذله من جهود، خلال فترة عمله، من أجل تعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان والعراق، كما تمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

وعبّر السفير الألماني لدى العراق عن شكره وتقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان لما تقدمه من تسهيلات وتنسيق مع سفارة وقنصلية بلاده.

وفي جزء آخر من الاجتماع، جرى بحث سبل توطيد أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان وألمانيا، ولا سيّما في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، إذ من المقرر أن يزور وفد كبير من التّجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين الألمان إقليم كوردستان خلال الشهر الجاري.

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