شاخوان عبد الله لكوردستان 24: أخبرنا السوداني بأنه يقع على عاتق العراق تأمين مستحقات موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، أخبرنا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأنه يقع على عاتق الحكومة الاتحادية تأمين مستحقات موظفي إقليم كوردستان.

وأضاف شاخوان عبد الله في تصريح لكوردستان 24، أنه "تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مشيراً إلى "أننا عقدنا اجتماعاً، البارحة الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأكد "أننا أخبرنا السوداني بأنه يقع على عاتق العراق تأمين مستحقات موظفي كوردستان، إلى أن يتم البدء باستئناف تصدير نفط الإقليم".

وأوضح أن "العراق يتحمل مسؤولية عدم توزيع رواتب موظفي كوردستان، لذا عوضاً عن إرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، ينبغي على الحكومة الاتحادية إرسال الراتب كاملاً".

من جهته، أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.

وقال فارس عيسى في تصريح لكوردستان 24، إن "ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أكملت الإجراءات المتعلقة بإرسال رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية سترسل 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنه "سيتم إرسال المبلغ عن طريق مصرفي الرشيد والرافدين".

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق في الـ 13 من آذار مارس الماضي، على مسودة مشروع الموازنة لأعوام 2023- 2024- 2025، والمقدرة بـ 198 ترليون دينار.

ووقّعت أربيل وبغداد في الرابع من شهر نيسان أبريل الماضي، اتفاقية لتصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "سومو" العراقية بيع نفط الإقليم، على أن تودع العائدات في حساب مصرفي يكون تحت إدارة حكومة كوردستان.