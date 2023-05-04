البرلمان العراقي يُنهي مناقشة قانون استحداث محافظة حلبجة ويرفع جلسته الى السبت المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، فيما رفع المجلس جلسته إلى يوم السبت المقبل.

وكان مجلس النواب قد ناقش عدة فقرات خلال جلسة اليوم وكانت على النحو التالي:

-مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012.

-مجلس النواب أجل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم اكتمال أغلبية الثلثين المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور.

-مجلس النواب صوت، على إضافة فقرة (استضافة رئيس مجلس الدولة) إلى جدول أعماله.

-مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 1990.

-مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.

-مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.