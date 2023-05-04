الرئيس بارزاني يستقبل السفير الألماني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 4 أيار مايو 2023، في صلاح الدين، السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله وتوديعه للرئيس بارزاني.

وخلال اللقاء عبّر الرئيس بارزاني عن تمنياته للسفير الألماني التوفيق والسداد، كما أعرب عن شكره لشعب وحكومة ألمانيا على مساندة شعب كوردستان في مختلف المراحل.

كما بحث اللقاء الأوضاع السياسية في العراق، وطبيعة العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.