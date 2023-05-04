سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير الألماني لدى العراق

وتم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد.
author_image أحمد حاجي
الرئيس بارزاني والسفير الألماني لدى العراق
الرئيس بارزاني والسفير الألماني لدى العراق
کوردستان الرئيس بارزاني السفير الألماني لدى العراق علاقات أربيل - بغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 4 أيار مايو 2023، في صلاح الدين، السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله وتوديعه للرئيس بارزاني.

وخلال اللقاء عبّر الرئيس بارزاني عن تمنياته للسفير الألماني التوفيق والسداد، كما أعرب عن شكره لشعب وحكومة ألمانيا على مساندة شعب كوردستان في مختلف المراحل.

كما بحث اللقاء الأوضاع السياسية في العراق، وطبيعة العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

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