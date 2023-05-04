سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يبدي استعداده تأسيس مركز مختص بشؤون الكورد الفيليين في أربيل

أشكر المنظمين والمشاركين على المساهمة في المؤتمر من خلال مشاركة أبحاثهم القيّمة
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني الكورد الفيليين

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن استعداد حكومته تأسيس مركز مختص بشؤون الكورد الفيليين في أربيل.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر، "بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الإبادة الجماعية لشعب كوردستان - الإبادة الجماعية للكورد الفيليين، والذي تم تنظيمه بمبادرة وإشراف من الرئيس بارزاني، أشكر المنظمين والمشاركين على المساهمة في المؤتمر من خلال مشاركة أبحاثهم القيّمة".

كما أكد استعداد حكومة إقليم كوردستان تنفيذ توجيهات الرئيس بارزاني، في تأسيس مركز مختص بشؤون الكورد الفيليين في أربيل.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف