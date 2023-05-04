رئيس حكومة كوردستان يبدي استعداده تأسيس مركز مختص بشؤون الكورد الفيليين في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن استعداد حكومته تأسيس مركز مختص بشؤون الكورد الفيليين في أربيل.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر، "بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الإبادة الجماعية لشعب كوردستان - الإبادة الجماعية للكورد الفيليين، والذي تم تنظيمه بمبادرة وإشراف من الرئيس بارزاني، أشكر المنظمين والمشاركين على المساهمة في المؤتمر من خلال مشاركة أبحاثهم القيّمة".

كما أكد استعداد حكومة إقليم كوردستان تنفيذ توجيهات الرئيس بارزاني، في تأسيس مركز مختص بشؤون الكورد الفيليين في أربيل.