مجتمع

رجال دين مسلمون وإيزيديون يشددون على أهمية تعزيز روح الأخوة والتعايش المشترك

وأكد الطرفان أن "إقليم كوردستان هو وطن الجميع".
author_image أحمد حاجي
کوردستان رجال دين مسلمون إيزيديون التعايش المشترك

أربيل (كوردستان 24)- شدد رجال دين مسلمون وإيزيديون في إقليم كوردستان على أهمية تعزيز روح الأخوة والتعايش المشترك بين الجانبين.

وعقد اليوم الخميس 4 أيار مايو 2023، في ديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، لقاء بين مجموعة من رجال الدين المسلمين والإيزيديين، وذلك بهدف تعزيز روح الأخوة والتعايش المشترك بين الجانبين.

بعد ذلك عقد المجتمعون مؤتمراً صحفياً مشتركاً، وشددوا على أهمية تعزيز روح الأخوة والتعايش المشترك بين الأديان، كما عبّروا عن رفضهم لكل التصريحات والأقوال غير اللائقة.

وأكد الطرفان أن "إقليم كوردستان هو وطن الجميع"، مشيرين إلى "أننا كنا معاً وسنبقى معاً، لدينا تاريخ مشترك، وكلنا أصحاب هذه الأرض".

كما أعربوا عن رفضهم ممارسة جميع أشكال العنف التي تسعى إلى خلق فجوة في التاريخ الديني العريق والتعايش السلمي بين المكونات في كوردستان.

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