ریاضة

المهمة الصعبة لـ هالاند.. هل سينجح في تحطيم رقم ميسي التاريخي؟

سجل هالاند حتى الآن 35 هدفاً قبل نهاية المسابقة، بينما مازال هناك عدة أرقام في الدوريات الأوروبية تتفوق على النرويجي
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إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند
العالم هالاند مانشستر سيتي ميسي ليفاندوفسكي

أربيل (كوردستان 24)- جولات معدودة وينتهي سباق الدوريات الأوروبية، بينما على هامش سباق اللقب في كل دوري، يتزاحم كل نجم من أجل الفوز بلقب الهداف.

 ويمضي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي  من أجل أن يصبح أكثر من سجل أهدافاً في موسم واحد للدوري الإنجليزي بشكل عام، بعد أن تفوق على رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول في موسم من 38 مباراة.

وسجل هالاند حتى الآن 35 هدفاً قبل نهاية المسابقة، بينما مازال هناك عدة أرقام في الدوريات الأوروبية تتفوق على النرويجي، وفق موقع سعودي سبورت.

يحتفظ هيجواين وإيموبلي برصيد 36 هدفاً في الدوري الإيطالي، بينما سجل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني 41 هدفاً، بينما سجل سكوبلار في الدوري الفرنسي 44 هدفاً.

بينما يصعّب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق المهمة على هالاند بـ 50 هدفاً في موسم 2012.

 

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