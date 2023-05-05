بعد 13 يوماً من اختفائه في مياه الأطلسي.. العثور على جثة الشاب الكوردي سليمان

أربيل (كوردستان 24)- بعد 13 يوماً من اختفائه في المحيط الأطلسي، عثرت الفرق الفرنسية بمدينة فان، اليوم الجمعة، على جثة الشاب الكوردي السوري سليمان محمد سعيد ججو.

وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك ذهب سليمان في رحلة لاصطياد الأسماك فتعرض لتيار قوي جرفه بعيداً عن ضفاف البحيرة.

وسليمان (27 عاماً) ينحدر من مدينة القامشلي، متزوج ولدين طفلان، ويعيش في فرنسا مع عائلته منذ ست سنوات.

وقال أحد الأصدقاء المقربين من سليمان، في تصريح لكوردستان 24، إن "سليمان كان شاباً طموحاً ومثابراً، لجأ مع عائلته إلى إقليم كوردستان عام 2013، ثم لجأ إلى اليونان ليقيم مع عائلته في مخيم سالونيك".

وأضاف "انتقل في العام 2016 إلى فرنسا، وتزوج حينها لينجب طفلين، أحدهما ابنة مريضة كان يشرف على علاجها من مردود عمله في التكييف المركزي".

وأشار إلى أنه "تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها بسرعة، ثم بدأ ينشر دروساً عن اللغة الفرنسية على حسابه في اليوتيوب، ثم حاز على شهادة السياقة بوقت قياسي".

وتابع "بعد أن تعلم سليمان الفرنسية، بدأ ينشر النصائح حول كيفية الحصول على الشهادة هناك، وهو أول من نشر الفيديوهات حول ذلك"، مضيفاً أن "الكثير من اللاجئين الشباب استفادوا من خبرته، فضلاً عن أنه كان يستخدم اتقانه للفرنسية في تقديم يد العون للاجئين في الترجمة وبدون مقابل".

ولفت إلى أن "الشاب الراحل كان يهوى الصيد، فحاز على شهادة الصيد، إضافة إلى أنه كان يقضي معظم أوقات فراغه في ممارسة هذه الهواية".