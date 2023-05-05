شاهد| مندوب أوكرانيا يتهجّم على عضوٍ بالوفد الروسي في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- هاجم مندوبٌ أوكراني عضواً في الوفد الروسي، بعدما انتزع الأخير منه العلم الأوكراني أثناء اقتحام مقابلةٍ تلفزيونية لرئيسة وفد موسكو.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوفدين، الخميس، قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود (بابسيك) في العاصمة التركية أنقرة.

ونشر أوليساندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده، في ردهةٍ بمبنى البرلمان التركي حيث كان يعقد الاجتماع.

وفي وقتٍ سابق، تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيداً بينما كانوا ينظمون احتجاجاً ويهتفون ضد روسيا ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.

إلى ذلك، انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بشدة ما حدث.

وقال "أشجب هذا السلوك الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها".

وتتمتع أنقرة بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع طرفي الصراع الأساسيين، أوكرانيا وروسيا، في إطار إقليمي.

بينما في الإطار الدولي تأتي أهمية الدور التركي في عضوية أنقرة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يعد طرفاً أساسياً في الصراع فضلاً عن علاقاتها بالولايات المتحدة.