سیاسة

بولندا تستدعي السفير الروسي لديها بعد تهديداتٍ بقتل سفيرها في موسكو

شهدت العلاقات بين روسيا وبولندا مزيداً من التدهور منذ بدء الحرب في أوكرانيا، في أعقاب وضع وارسو نفسها ضمن أقوى حلفاء كييف
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تعبيرية (وكالات)
تعبيرية (وكالات)
العالم السفارة الروسية السفارة البولندية

أربيل (كوردستان 24)- استدعت وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، سفير روسيا لدى وارسو، بسبب تهديداتٍ لمسؤولٍ روسيٍ سابق بقتل السفير البولندي في روسيا.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، باستدعاء سفير روسيا إلى بولندا، بسبب تصريحات لمفوض روسي سابق لحقوق الطفل، دعا فيها إلى قتل السفير البولندي في موسكو.

وكتب المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا على تويتر: "عبّر الجانب البولندي عن احتجاجه الشديد على هذا الموقف، ويتوقع البدء فوراً في إجراءات جنائية ومعاقبة الجاني على الفور"، في إشارة إلى مفوض حقوق الطفل السابق في روسيا بافل أستاخوف.

وشهدت العلاقات بين روسيا وبولندا مزيداً من التدهور منذ بدء الحرب في أوكرانيا، في أعقاب وضع وارسو نفسها ضمن أقوى حلفاء كييف، وفق رويترز.

 

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