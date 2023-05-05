تقريرٌ أوروبي يكشف عدد الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم روسيا لأراضيها

أربيل (كوردستان 24)- قال تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن روسيا نقلت على الأرجح "مئات الآلاف" من الأطفال الأوكرانيين إلى مناطق خاضعة لسيطرتها في أوكرانيا وكذلك إلى أراضيها.

وقالت الأستاذة في كلية الحقوق بـ براغ، فيرونيكا بيلكوفا، التي كتبت الدراسة مع خبيرين آخرين، لصحافيين الخميس، "يبدو أن هناك خطة مكثفة لاستيعابهم".

وأضافت أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم بدقة، مشيرة إلى أنها سياسة بدأت منذ 2015 بعد ضم شبه جزيرة القرم، بحسب فرانس برس.

وتابعت بيلكوفا "حسب الحد الأدنى من التقديرات التي تمكنا من العثور عليها، يبلغ عددهم حوالى عشرين ألفاً، لكن مصادر روسية وأوكرانية تتحدث عن أعداد أكبر بعشر مرات وحتى أكثر من ذلك".

وتفيد أرقام رسمية بأن السلطات الأوكرانية استعادت 360 طفلاً فقط حتى الآن. وهي تقدر عدد الأطفال الضحايا بأكثر من 19 ألفاً.

ويتحدث التقرير المؤلف من 82 صفحة عن "انتهاكات متعددة لحقوق الأطفال" مع "نمط منهجي" يهدف إلى دمجهم في عائلات روسية بدلاً من مساعدتهم على العثور على أقربائهم.

مؤكداً أن ممارسات من هذا النوع "قد تشكل جريمة ضد الإنسانية".

وبموجب القانون الدولي، لا يمكن لأي طرف في نزاع إجلاء أطفال إلى دولة أجنبية، إلا مؤقتًا لأسباب قاهرة صحية أو أمنية.

وتؤكد روسيا من جهتها أنها تحمي أطفالاً "لاجئين"، لكن معدي التقرير يرون أنها "اتخذت إجراءات قانونية وسياسية (...) لتسهيل حصولهم على الجنسية الروسية أو وضعهم لدى أسر حاضنة".

وتابع التقرير أن الفتية الأوكرانيين المرحلين "يخضعون لحملة إعلامية موالية لروسيا بهدف إعادة تثقيفهم ولتدريبات عسكرية".

ويستند التقرير إلى مصادر مكتوبة ونحو عشرين مقابلة وزيارة إلى كييف جرت في أبريل. ورفضت روسيا التعاون.

وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوّضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "ترحيل غير قانوني" للأطفال.

وفي مطلع أبريل، أعلنت المفوّضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا التي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقّها مذكرة توقيف، أنّ موسكو مستعدّة لأن تعيد إلى أوكرانيا الأطفالاً الذين نقلتهم إلى أراضيها"لإنقاذهم" من الحرب، بشرط أن تطلب عائلاتهم ذلك.

وقالت لفوفا-بيلوفا خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يتمّ الاتّصال بها من جانب "أي ممثل للسلطات الأوكرانية" بشأن الأطفال الذين تمّ ترحيلهم منذ بداية النزاع.

ودَعت ذوي هؤلاء الأطفال لمراسلتها عبر البريد الإلكتروني بهذا الخصوص. وقالت "اكتبوا إليّ (...) لتجدوا طفلكم".

في المقابل، رفضت المفوّضة الروسية مجدداً الثلاثاء، نشر القائمة الكاملة لأسماء الأطفال الأوكرانيين الذين تمّ ترحيلهم إلى روسيا.