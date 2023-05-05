وفاة الكاتب السوري حيدر حيدر عن عمرٍ ناهر 87 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- توفي الأديب السوري حيدر حيدر، عن عمرٍ ناهز 87 عاماً، بحسب ما أعلن نجله مجد حيدر خبر وفاته على الفيسبوك.

وقال: "غادرنا الفهد إلى ملكوته"، في إشارة لبطل روايته "الفهد" (1968)، التي تحوّلت إلى فيلم سينمائي للمخرج السوري الراحل نبيل المالح.

من جانبها، نعت وزارة الثقافة السورية واتحاد الكُتّاب العرب، الكاتب السوري حيدر حيدر، المولود في قرية حصن البحر، بمحافظة طرطوس عام 1936.

ويعدُّ حيدر أحد أعمدة الأدب السوري والعربي وأحد مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في دمشق، بدأت حياته الأدبية عبر مجلة الآداب اللبنانية التي نشرت له أولى إصداراته بعنوان "حكايا النورس المهاجر" عام 1968.

انتسب إلى معهد المعلمين التربوي في مدينة حلب، ثم انتقل إلى العاصمة دمشق، وبدأ بالكتابة لعدد من الدوريات.

عمل "حيدر" في التدريس وشارك في ثورة "التعريب" في الجزائر، والتحق بالمقاومة الفلسطينية في بداية الحرب اللبنانية، من خلال اتحاد الكتّاب الفلسطينيين في بيروت.

في أوائل الثمانينات، غادر "حيدر" بيروت إلى قبرص ليعمل في مجلة الموقف العربي، مسؤولاً عن القسم الثقافي فيها، لتصدر بعدها روايته الأولى "وليمة لأعشاب البحر" عام 1983، ثم عاد إلى سوريا وتفرغ للعمل الأدبي.

من أشهر أعماله إضافة لما سبق: الفهد، الومض، الزمن الموحش، مرايا النار وشموس الغجر، إضافة إلى العديد من القصص التي ترجمت إلى اللغات الأجنبية كالألمانية، الإنكليزية، الفرنسية، الإيطالية، النرويجية، وغيرها العديد، كما أنجزت في كتبه رسائل جامعية للدراسات العليا والماجستير في أكثر من بلد عربي.

اشتهر الكاتب الراحل بروايته "وليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت" التي صدرت عام 1983، وحصدت شهرة واسعة، بعد أن أثارت جدلاً في الأوساط الدينية، وخصوصاً عند إعادة طباعتها في القاهرة عام 2000.

حصل الراحل على "درع غسان كنفاني للرواية العربية" عام 2022، كما نال جائزة مهرجان "لوكارنو" في سويسرا، وجائزة مهرجان دمشق للسينما الجديدة.