مجلةٌ بريطانية تطالب أردوغان بالرحيل والخارجية التركية تعلّق

أربيل (كوردستان 24)- انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، استهداف مجلة "إيكونوميست" البريطانية رئيس البلاد رجب طيب أردوغان فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو/أيار الجاري.

وكتبت المجلة على غلاف منشورها الأخير "أهم استحقاق انتخابي في 2023″، واصفة الرئيس أردوغان بـ"الدكتاتور"، ووضعت عبارات على شاكلة "على أردوغان الرحيل" و"احموا الديمقراطية".

وقال جاويش أوغلو أثناء زيارته الغرفة التجارية والصناعية في ولاية أنطاليا، الخميس: "إنهم يتخذون قرارات نيابة عن الشعب التركي أو يحاولون إرشاد الأمة التركية".

موضّحاً أن المجلة دعت في منشورها الأخير إلى "وجوب رحيل" أردوغان عن السلطة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية شبه الرسمية.

وتابع: "لماذا يجب أن يرحل الرئيس أردوغان عن السلطة؟ ما الضرر الذي يُلحقه أردوغان بكم؟ أو بماذا يضر أردوغان بريطانيا مثلاً؟".

وأردف: "لو لم يكن الرئيس أردوغان موجودا على رأس السلطة في تركيا، لكان العالم سيعاني أزمة غذاء حقيقية، لولا تركيا فإن أمن أوروبا سيكون في خطر، لماذا تتدخلون في السياسة الداخلية لهذا البلد؟".

وأشار إلى أنه كان قد كتب مقالة لنشرها في العدد المقبل لمجلة "إيكونوميست"، مضيفاً: "امتنعت عن نشر مقالتي في هذه المجلة".

وختم بالقول: "نحن لا نتعامل مع من يتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، هؤلاء سيتلقّون الجواب المناسب من شعبنا يوم 14 مايو/أيار".