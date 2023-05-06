سیاسة

البصرة تهدد بطرح خيار الإقليم لمواجهة التهميش

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - هدد النائب عن  البصرة ضرغام المالكي، اليوم السبت بتوجه القوى السياسية في المحافظة نحو اعلان الإقليم إذا لم تنصف في الموازنة، مؤكدا أن المحافظة قد عانت كثيرا طيلة السنوات الماضية. 

وقال المالكي في تصريحات صحفية ، أن" لجوءنا الى اعلان اقليم البصرة ياتي نتيجة عدم اعطاء تخصيصات كافية للمحافظة في موازنة 2023 ". 

وأضاف أن "البصرة لديها حقوق بذمة السلطة الاتحادية ينبغي عليها توفيرها' لاسيما وان 90 % من إيرادات الموازنة هي من خيرات البصرة ". 

وأشار إلى أن "اهالي البصرة لم يحصلواعلى استحقاقاتهم من مشروع الـ 5 دولار منذ انطلاقه في عام 2010 ولغاية الآن"، لافتا إلى أن المحافظة عانت كثيرا بسب الأمراض الوبائية والسرطانية". 

وكان النائب عن محافظة البصرة اسعد محمد علي قد أكد في تصريحات اخرى، أن إقليم البصرة سيكون الخيار الأخير والاسلم لمواجهة التهميش، مشيرا إلى أن المطالبة بإقليم البصرة  مشروعة إذا لم تحل جميع مشاكل المحافظة الإساسية.

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