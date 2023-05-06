سیاسة

أردوغان يتوعد " حزب العمال الكوردستاني ": تدمير أوكارهم بات وشيكاً

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ترکیا

أربيل (كوردستان 24 ) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم توقف عملياتها العسكرية خارج حدودها.
 
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، اليوم السبت، قال أردوغان خلال مقابلة أجرتها قناة "تي في نت TVNET" المحلية: "عملياتنا العسكرية ما وراء الحدود لم تنته بعد، ننتظر الوقت المناسب فحسب".

وتطرق الرئيس التركي إلى عمليات جيش بلاده ضد حزب العمال الكوردستاني في شمالي العراق، قائلا إن "تدمير أوكار إرهابيي تنظيم بي كي كي (حزب العمال) فوق رؤوسهم في جبل قنديل شمالي العراق بات وشيكا".
 
 وتشن تركيا منذ سنوات عمليات عسكرية ضد مسلحي الحزب  في كل من سوريا والعراق، كما تنشر قوات في بلدان أخرى.

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