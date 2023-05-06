توزيع أكثر من 13 مليون بطاقة إلكترونية وفتح 15 منفذاً تسويقياً في المحافظات

أربيل (كوردستان 24 ) - تعتزم وزارة التجارة توزيع أكثر من 13 مليون بطاقة تموين إلكترونيَّة بعد تطبيق هذا المشروع في أربع محافظات حتى الآن، فيما باشرت تأهيل معامل تعبئة وخلط الشاي لتوزيعه ضمن مفردات السلة الغذائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، المشرف على مشروع أتمتة البطاقة الإلكترونية، محمد حنون، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته كوردستان 24 ، إنَّ الوزارة شكلت لجاناً فنية في جميع المحافظات بالتعاون مع الإدارات المحلية لتطبيق مشروع أتمتة البطاقة التموينية بعد أن أثبتت نجاحها في محافظة كربلاء أولاً، ثم محافظات المثنى ودهوك والنجف.

وأضاف أنَّ تحديث البيانات يتم اعتماداً على البطاقة الموحدة، بعد تصحيح جميع البيانات السابقة وتحويلها إلى النظام الجديد لمنع تكرار أسماء المشمولين.

ولفت حنون إلى أنَّ الوزارة ماضية بتوزيع 8 ملايين ونصف المليون بطاقة، مع إضافة أكثر من 5 ملايين بطاقة لتوزيع السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى المباشرة بعدد من المشاريع منها إعادة تأهيل وتطوير معامل خلط وتعبئة الشاي التابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد والمحافظات بعد إعداد دراسة شاملة للمعامل، إذ سيتم افتتاحها قريباً وتوزيع هذه المادة ضمن السلة الغذائية.

وذكر أنه سيتم فتح 15 منفذاً تسويقياً في المحافظات بمساحات كبيرة لبيع المواد الغذائية قريباً، فضلاً عن إنشاء ثلاثة مجمعات تسويقية حديثة ومتطورة وواسعة في بغداد خلال الشهرين المقبلين.