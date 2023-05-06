اليوم .. إنطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

أربيل (كوردستان 24 ) - انطلقت، اليوم السبت، اعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه تحت شعار (شحة المياه، اهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع) في العاصمة.

وقال مراسل كوردستان 24 إن " المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاممية واعضاء مجلس النواب والوزراء والجهات المختصة، ومحافظي محافظات الجنوب والفرات الاوسط والمنطقة الغربية".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد المائية أن المؤتمر سيشهد تقديم العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تتناول ظروف وأسباب الشحة المائية وتأثيرات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.

وأوضحت انه من المقرّر أن تتضمن محاور المؤتمر "الماء من أجل البشر والطبيعة، ودبلوماسية المياه والحفاظ على البيئة، فضلا عن استدامة الأراضي الرطبة من أجل الازدهار وإدارة المياه المعرفة والابتكار".

كما ستشمل رؤى المؤتمر، "رسم سياسة لإدارة الموارد المائية تنسجم وتحديات الشحة المائية، بغية توفير مياه آمنة للمجتمعات وضمان مستلزمات النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استدامة النظم الإحيائية للأهوار وشط العرب والحفاظ على تلك النظم من التلوث"، وفقا للموارد المائية.

كما يهدف المؤتمر إلى إيجاد البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستدامة بيئة الأهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الإحيائي.