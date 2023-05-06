كوردستان يطلب من بغداد حضور ممثل عن الإقليم في مفاوضات المياه

أربيل (كوردستان 24 ) -توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لبناء عدة سدود جديدة في إقليم كوردستان. وأضاف أنه لا يعتقد أنه سيكون لديهم مشاكل مع الحكومة العراقية لتلقي القمح من المزارعين هذا العام.

وطلبت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، من الحكومة الاتحادية بتواجد ممثل لها في المفاوضات الدولية بشأن المياه خاصة مع تركيا وإيران.

وترأست، وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني ، وفدا للمشاركة في المؤتمر وفي مقابلة مع كوردستان 24 ، وصفت المؤتمر بـ "المهم" لأنه ، كما أشارت ، بسبب تغير المناخ ، وانخفاض مستويات المياه في العراق. ومعظم البلدان ، بما في ذلك العراق وإقليم كوردستان .

وطلبت وزيرة الموارد الكوردستانية من رئيس الحكومة الإتحادية بأن يكون لوزارة الزراعة والموارد في الإقليم ممثلاً في اللجان التي تتفاوض بشأن أزمة المياه مع الجانب التركي او الايراني او اي دولة اخرى".

وانطلقت في العاصمة العراقية، اليوم السبت، مؤتمر بغداد للمياه بمشاركة دولية، في حين أفصحت وزارة الموارد المائية الاتحادية عن مناقشة "الهموم" المشتركة في المؤتمر والأفكار المطروحة لحل الأزمة المائية، وكشفت عن حضور وزاري رفيع إيراني وسوري لمناقشة الأزمة و"الأضعف" لدى الجانب التركي.