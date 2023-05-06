سیاسة

لاول مرة في بلجيكا طاه كوردي  يؤلف كتابا باللغة الهولندية

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - لاول مرة في بلجيكا ألف طاه كوردي  كتابا باللغة الهولندية ، وأطلق الكتاب بحضور الأوروبيين والجالية الكوردية .

روشان جعفر رئيس الطهاة ومؤلف الكتاب،عاش  في بلجيكا لأكثر من 25 عامًا قال : "هدفي هو تعريف الأوروبيين بالطعام الكوردي  ، وكان يطبخ في دار لرعاية المسنين في لوفين منذ 10 سنوات باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية.

وقال روشان لكوردستان 2 "عندما ذهبت إلى الحفلات والمناسبات ، أعددت الطعام. وكثيرًا وما كان البلجيكيون يقولون إن طعامك لذيذ، فاقترح زوجي أن أنشر كتابًا عن الطعام الكوردي"،وقال "أخطط لترجمة الكتاب إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية في المستقبل". وفي جزء آخر من حفل إطلاق الكتاب ، تم عزف الأغاني والموسيقى الكوردية ، مما أعطى مزيدًا من الحماس للجماهير البلجيكية والكورد  في هناك  .

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