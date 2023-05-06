سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل محامٍ دولي مختص بضحايا الإبادة الجماعية لشعب كوردستان

قدّم المحامي الأميركي نبذة عن نشاطه وجهوده في تمثيل الآلاف من ضحايا الإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني خلال لقاء المحامي الأميركي غافرييل مايروني
رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني خلال لقاء المحامي الأميركي غافرييل مايروني
کوردستان مسرور بارزاني حكومة كوردستان غافرييل مايروني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، المحامي الأميركي غافرييل مايروني، وهو محامٍ دولي مختص بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية المرتكبة ضد شعب كوردستان.

وقدّم مايروني نبذة عن نشاطه وجهوده في تمثيل الآلاف من ضحايا الإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية، لا سيّما ضحايا الأنفال والهجوم الكيمياوي على كوردستان.

كذلك  الإبادة الجماعية التي اقترفها إرهابيو داعش بحق الإيزيديين، مشيراً إلى أنهم يعملون على هذه القضايا منذ سنوات عديدة.

من جانبه، أثنى رئيس حكومة الإقليم على الجهود التي يبذلها مايروني، لافتاً في الوقت ذاته  إلى أن شعب كوردستان تعرض للعديد من جرائم الإبادة الجماعية.

معتبراً أن المجتمع الدولي ينبغي عليه أن يعترف بها ويعدّها جرائم إبادة جماعية، وعلى الحكومة العراقية وجميع الشركات والجهات التي ساعدت في ارتكاب تلك الجرائم "تعويض المتضررين تعويضاً منصفاً وعادلاً".

 

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