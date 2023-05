نيجيرفان بارزاني لتشارلز الثالث: واثق من أن علاقات كوردستان والعراق مع بريطانيا ستتواصل في ظل حكمكم

أربيل (كوردستان 24)- تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بالتهاني للملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكاً للملكة المتحدة.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على تويتر: "بالنيابة عن شعب إقليم كوردستان، أتقدم بأحر التهاني للملك تشارلز الثالث على تتويج جلالته ملكاً للمملكة المتحدة والكومنولث".

وتابع "إنني على ثقة من أن علاقات كوردستان والعراق مع المملكة المتحدة ستتواصل في ظل حكم جلالة الملك".

On behalf of the people of the Kurdistan Region, I extend my heartfelt congratulations to King Charles III on His Majesty’s coronation as the King of the United Kingdom and Commonwealth realms.



I’m confident that the ties between Kurdistan and Iraq with the United Kingdom will…