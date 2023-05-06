سيارة السفير التركي لدى السودان تتعرض لإطلاق نار.. وأنقرة تعلّق

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت سيارة السفير التركي لدى السودان إلى إطلاق نار، السبت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع والجيش التهم بشأن الواقعة.

وقالت قوات الدعم السريع إن "سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو، تعرضت لإطلاق نار بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء".

ووجهت قوات الدعم السريع الاتهام إلى الجيش في الواقعة، انطلاقاً من أن مباني السفارة تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، وفق الدعم السريع.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها أجلت السفير ووفده إلى مكان آمن.

وفي المقابل، نفى الجيش اتهامات الدعم السريع، ورد باتهامات مماثلة للدعم بإطلاق النار على سيارة السفير واحتجازه، وفق سكاي نيوز.

وقال الجيش في بيان: "أطلقت ميليشيات الدعم السريع النار على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة".

وخلال 3 أسابيع من الصراع، تعرضت مقار وبعثات دبلوماسية في السودان إلى هجمات وعمليات نهب ، دانها المجتمع الدولي.

ويستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي تسبب حتى الآن بمقتل المئات ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى الخارج.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة جراء حادثة إطلاق النار، بحسب وكالة الأناضول.

وقال: "سفيرنا إسماعيل تشوبان أوغلو تباحث مسبقًا مع الجيش وقوات الدعم السريع، وحتى أنهم قدموا المساعدة ولكن لدى الدخول إلى الشارع فتحت النار، ولكن لم يصب أحد من أصدقائنا أو سفيرنا أو الحرس بمن فيهم القوات الخاصة، ولكن تضررت السيارة".