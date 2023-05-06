موسكو تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على كاتب روسي مؤيد للكرملين

أربيل (كوردستان 24)- حملت روسيا السبت الولايات المتحدة المسؤولية عن انفجار سيارة الكاتب القومي الروسي زاخار بريليبين المؤيد لحرب روسيا في أوكرانيا، والذي أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

ووقع الانفجار الذي أسفر أيضاً عن مقتل سائق الكاتب، في وقت تتعرض روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيرة وعمليات تخريب واعتداءات من غير أن تتضح الجهة المسؤولة عنها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي وغيره لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل على عاتق رعاتها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة".

وأضافت الوزارة أن "إحجام واشنطن عن الإدانة بعد هجوم إرهابي آخر (..) يتحدث عن نفسه"، مشيرة إلى أن "صمت المنظمات الدولية المعنية أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في بيان "قتل شخص بالانفجار وجرح الكاتب زخار بريليبين الذي كان في السيارة". وأكدت لاحقاً توقيف مشتبه به من مواليد 1993 مع سوابق قضائية في منطقة نيجني نوفغورود حيث وقع الهجوم.

وأفاد المحققون الروس مساء السبت أن المشتبه به الموقوف "تحرك في ضوء تعليمات" من أجهزة الأمن الأوكرانية.

وقالت لجنة التحقيق في بيان إن المشتبه به ألكسندر برمياكوف "قال خلال استجوابه إنه تحرك بناء على تعليمات الأجهزة الأوكرانية الخاصة".

"عمل إرهابي"

وقالت وكالة انترفاكس نقلاً عن مصدر طبي إن الكاتب في حالة "خطيرة".

وأضاف المصدر "اتخذ قرار بعدم نقله إلى موسكو وبإخضاعه لجراحة في نيجني نوفغورود".

وفي وقت سابق، كتب غليب نيكيتين حاكم منطقة نيجني نوفغورود (وسط غرب) التي يتحدر منها الكاتب، على تطبيق تلغرام أن "زخار مصاب بكسور طفيفة، ولا خطر على حياته".

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والحلف الأطلسي بالوقوف خلف هذا العمل "الإرهابي"، وحمّلت على تلغرام "مسؤولية مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا".

وبحسب لجنة التحقيق التي تحدثت عن "عمل إرهابي"، كان زخار بريليبين في سيارته "مع عائلته" عندما وقع الانفجار قرابة الساعة 11,00 (8,00 ت غ).

وأظهرت صورة لموقع الحادث نشرتها لجنة التحقيق سيارة بيضاء منقلبة على سطحها وقد تحطم قسمها الأمامي أمام فجوة على طريق ترابي في منطقة حرجية.

شخصية قومية وأدبية

ناصر الكاتب الذي يعد شخصية بارزة على الساحة الأدبية وترجمت أعماله في العديد من البلدان، القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا وقاتل بجانبهم منذ العام 2014.

ومنذ ذلك الحين، يذهب بانتظام إلى شرق أوكرانيا ويدافع عن الرئيس فلاديمير بوتين والحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط فبراير 2022.

كما يشارك بنشاط في التحركات القومية والتقليدية في روسيا حيث يبقى حاضراً في وسائل الإعلام الروسية.

وشارك الكاتب الخاضع لعقوبات أوروبية منذ نهاية شباط فبراير 2022، العام الماضي في مجموعة برلمانية مكلفة كشف عناصر الأوساط الثقافية في روسيا الذين يبدون "مواقف معادية لروسيا".

وقبل تأييده بوتين، نشط هذا المقاتل السابق في حربي الشيشان في تسعينات القرن الماضي، لفترة مع المعارضة في صفوف الحزب القومي البلشفي بقيادة الكاتب إدوارد ليمونوف (1943-2020).

وبريليبين ليس أول شخصية مؤيدة للحرب الروسية في أوكرانيا يستهدفه اعتداء.

ففي مطلع نيسان أبريل، قُتل المدوّن العسكري فومين المؤيد للحرب في أوكرانيا، واسمه الحقيقي فلادلين تاتارسكي، في انفجار تمثال مفخخ في مقهى بوسط سانت بطرسبورغ يملكه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وفي أواخر آب أغسطس قضت داريا دوغينا ابنة المفكر القريب من الكرملين ألكسندر دوغين، في انفجار سيارتها في منطقة موسكو.