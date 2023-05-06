وفد من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العراقية يزور أربيل

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، "استقبل المستشارون العسكريون في رئاسة إقليم كوردستان، ومعاون رئيس أركان البيشمركة للعمليات والتدريب، وعدد من كبار ضباط الوزارة، اليوم السبت 6 أيار مايو 2023، وفداً رفيع المستوى من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العراقية، في مطار أربيل الدولي".

وأضاف البيان أن "الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات وزيادة التنسيق بين الجانبين في المجال العلمي، فضلاً عن تطوير المجال العسكري من الناحية الأكاديمية".

وتابع "من المقرر أن يمكث وفد الجامعة في إقليم كوردستان عدة أيام، إضافة إلى أنه سيجري زيارة إلى عدد من المراكز والوحدات الأكاديمية والعسكرية التابعة لوزارة البيشمركة".