أوكرانيا تستعيد 45 مقاتلاً أسَرَهم الجيش الروسي في معركة ماريوبول

أربيل (كوردستان 24)- أشادت أوكرانيا اليوم السبت، بعودة 45 مقاتلاً من كتيبة أزوف كانوا قد أُسروا خلال معركة ماريوبول.

بينما قالت روسيا إن كييف أطلقت سراح ثلاثة من طياريها، لكن لم يقدم أي من الطرفين تفاصيل عما يبدو أنه تبادل أسرى، بحسب رويترز.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أندريه يرماك إن من بين السجناء الأوكرانيين الذين أطلق سراحهم 42 رجلاً وثلاث نساء من كتيبة أزوف.

ويضفي كثيرون من الأوكرانيين طابع البطولة على مقاتلي كتيبة أزوف، لكنهم يعتبرون أنذالاً على نطاق واسع في روسيا.

وخاض مقاتلو كتيبة أزوف أغلب القتال في معركة لم يحالفها النجاح للدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية.

وكتب يرماك في تدوينة على تطبيق تليغرام: "أخبار ممتازة في هذا اليوم المشمس. نعيد 45 فرداً من شعبنا إلى وطنهم". ولم يذكر في التدوينة إطلاق سراح سجناء روس.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن ثلاثة طيارين أُعيدوا ويتلقون المساعدة الطبية والنفسية.

وورد في البيان: "نتيجة لعملية تفاوض صعبة، أُعيد، من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، ثلاثة طيارين روس من القوات الجوية الروسية كانوا يواجهون خطر الموت وهم في الأسر".

ولم يذكر البيان شيئاً عن الأسرى الأوكرانيين البالغ عددهم 45 جندياً. ولم ترد أنباء في وسائل الإعلام الروسية عن إطلاق سراح أسرى روس آخرين.

واتفقت موسكو وكييف على عدد من عمليات تبادل الأسرى منذ الحرب التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا فبراير شباط 2022.

وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" تتصدي بها لخطر ناجم عن علاقات كييف مع الغرب، لكن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين يقولون إن ما تقوم به هو حرب بلا استفزاز أريد بها انتزاع أراض.