ثقافة وفنون

وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي عن عمر ناهز 84 عاما

author_image سوار أحمد
العراق محسن عزاوي وفاة

أربيل (كوردستان24)- توفي الفنان والممثل العراقي محسن العزاوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى نجله الفنان سنان العزاوي في وقت مبكر من صباح اليوم و من على منصات التواصل الاجتماعي والده الفنان الراحل، قائلا: بعد 12 يوما من المعاناة أشعل شمعة روحه وأطفأ جسده رحل والدي الفنان محسن العزاوي.

والفنان الراحل هو مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي له أكثر من سبعين عملًا مسرحيًا.

وولد الفنان محسن العزاوي في عام 1939 في مدينة الناصرية محافظة ذي قار وترعرع في احضان عائلة متوسطة الحال، منذ صغره عرف بنباهته وذكائه.

وبدأ مشواره الفني ليقف مخرجاً لأول عمل كتبه الراحل عزيز عبد الصاحب، (زنزانة رقم 16) عام 1958، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل.

وكان "العزاوي" يعاني وضعًا صحيًا صعبًا بعد أن تعرض إلى جلطات دماغية عدة خلال السنوات الأخيرة حيث كان يرقد  في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد.

ويُعد العزاوي من الجيل الأول الذي أسهم في صناعة وتطوير المسرح العراقي عبر أعمال مسرحية مميزة جدًا، كذلك شارك في العديد من الأعمال الدرامية، وأيضًا السينمائية.

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