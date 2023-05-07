العراق يتسلم اليوم الدفعة الأولى من طائرات السوبرموشاك الباكستانية

أربيل (كوردستان24)- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، ان القوة الجوية العراقية ستتسلم اليوم الدفعة الأولى من طائرات السوبرموشاك الباكستانية.

وقال رسول، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مهام القوة الجوية ليست قتالية فقط، وأنما لدينا أسراب أخرى للنقل، حيث اشتركت طائرات C130 وطائرات انتينوف في نقل العوائل خلال عمليات التحرير، وخاصة في حديثة والبغدادي وأرسال المؤن، كما شاركت في رمي المنشورات على المناطق التي كانت تتواجد في العصابات الإرهابية".

وأشار إلى أنه "بعد عام 2003 كان هناك دور كبير في إعادة بناء القوة الجوية، وتم إدخال طائرات f16 وT50 الكورية"، مؤكداً "وجود تحديث لاستكمال بناء قدرات القوات الجوية".

وأوضح، أن "الطيارين العراقيين وقيادة القوة الجوية اشتركوا في عمليات مساعدة الوزارات الأخرى خلال فترة جائحة كورونا، حيث كان لها دور في نقل للقاحات من الصين، كما قدمت القوات الجوية الإعانات للجارتين تركيا وسوريا خلال الزلزال، فضلاً عن مساهمتها في نقل الجالية العراقية في السودان"، لافتا إلى، أن "القوة الجوية ستستلم اليوم، الدفعة الأولى من طائرات السوبرموشاك الباكستانية".