تركيا تُرحل قرابة 1400 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت السلطات التركية ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير.



جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، السبت، بحسب وكالة "الأناضول".

وقالت رئاسة إدارة الهجرة إنها تواصل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها ضبطت 1534 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير، وقامت بترحيل 1390 منهم.



وبهذا ارتفع إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذي جرى ترحيلهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 35 ألفا و131 مهاجرا.

ووفقا ل‍إدارة الهجرة، فإن حملة الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، تصدروا الأشخاص المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين.