سیاسة

لويس ساكو يهاجم وزيرة الهجرة ويصف ريان الكلداني بعدم إمتلاك أهلية قيادة المسيحيين

لويس ساكو " ريان الكلداني سرق أملاك المسيحيين ويحاول شراء رجال الدين بمساعدة وزيرة الهجرة "
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العراق

‌أربيل (كوردستان 24 ) - هاجم بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق لويس ساكو، السبت، رئيس حزب بابليون ريان الكلداني ووزيرة الهجرة التابعة لحركة بابليون إيفان فائق.

وقال ساكو في مؤتمر صحفي تابعته كوردستان 24 ، إن "ريان الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى ويحاول شراء رجال الدين المسيح بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير "( يقصد وزيرة الهجرة )".

وأشار إلى ان "الكلداني ليس لديه أهلية لقيادة المسيحيين ويريد السيطرة على المسيح في العراق وهو استحوذ على (كوتا) المسيحيين في الانتخابات".

وتمنح (الكوتا) في الانتخابات للأقليات حيث تكون حصة المسيحيين 5 مقاعد.

وانتقد ساكو، قيام حركة بابليون وريان الكلداني بحمل صور السيد المسيح والسيدة مريم العذراء والصليب وقال إن "حملها في الشارع والسياسة غير صحيح، فنحن لسنا في حرب صليبية".

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