أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 144.400 دينار

100 يورو = 159.000 دينار

100 جنيه إسترليني = 179.000 دينار

100 ليرة تركية = 7400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 2800 دينار

دينار أردني واحد = 2026 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 480.000 دينار

مثقال عيار 21 = 425.000 دينار

مثقال عيار 18 = 360.000 دينار