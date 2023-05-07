أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 144.400 دينار
100 يورو = 159.000 دينار
100 جنيه إسترليني = 179.000 دينار
100 ليرة تركية = 7400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 2800 دينار
دينار أردني واحد = 2026 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 480.000 دينار
مثقال عيار 21 = 425.000 دينار
مثقال عيار 18 = 360.000 دينار