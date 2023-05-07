نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني في العراق يبحثان الأوضاع السياسية

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاحد، مع السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريجاردسون الأوضاع السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان والعراق.

وذكر بيان رئاسي، أنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن علاقة اربيل - بغداد و مفاوضات حل المشاكل بينهما و الوضع الداخلي في اقليم كوردستان و مسألة الانتخابات واوضاع سنجار.

وتحدث الجانبان بايجابية حول تقدم المفاوضات والتفاهم بين اربيل وبغداد لحل المشاكل بينهما واتفقا في الرأي على اهمية حل الخلافات السياسية الداخلية في اقليم كوردستان وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكد الجانبان بشأن الأوضاع في سنجار، على أهمية حماية أمن واستقرار المنطقة و منع خطاب الكراهية وتنفيذ اتفاقية حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الاوضاع.

العلاقات بين بريطانيا و أقليم كوردستان و العراق و عدة مسائل اخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال الاجتماع الذي حضره القنصل البريطاني لدى اربيل، وفقاً للبيان.