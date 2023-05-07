آيدن معروف: المكونات تؤكد تأييدها إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن وزیر الاقلیم لشؤون المكونات أنه كممثل عن شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان مع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.

ودعا الأحزاب السياسية إلى عدم خلط موضوع المكونات في مشاكلها السياسية.

دعا وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان ،اليوم الأحد 7 نيسان 2023 ، الأحزاب السياسية إلى مراعاة أوضاع المكونات وعدم الخلط بين مشاكلها السياسية ،

وتابع معروف خلال مؤتمر صحفي تابعته كوردستان 24. إنهم كمكونات كانوا دائمًا يؤيدون "إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها" وليس تأجيلها بأي شكل من الأشكال

كما قال وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان ، إن الانتخابات لها أهميتها وأبعادها الوطنية ، لذلك يجب على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان أن تنظر إليها على أنها قضية مهمة وأن تبعدها عن مشاكلها السياسية وصراعاتها

وأوضح أيدين معروف أن 11 نائباً في برلمان كوردستان يمثلون مختلف المكونات في كوردستان لهم مشاركة فاعلة في حكومة إقليم كوردستان ، لذلك يرى أنه من الضروري للأحزاب مراعاة أوضاعهم وعدم السماح بأن تتضرر حقوقهم ..يتبع