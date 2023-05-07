سیاسة

القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال نينوى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القوات الأمنية الإتحادية، اليوم الاحد، القبض على خمسة متهمين بجريمة الارهاب في نينوى.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان، أن "مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من تنفيذ واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، اثمرت عن القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة نينوى".

واكدت ان "التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات بانهم انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وقد عملوا في اماكن مختلفة بعد تكليفهم بمهام ضمن مايسمى الولايات والفرق والشرطة اللااسلامية، حيث حددت لهم كنى واسماء وهمية كان تستخدمها العصابات الإرهابية لاقناع عناصره بالانتماء".

وتابعت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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