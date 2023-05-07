سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجدد دعمه لحقوق المكونات

مسرور بارزاني يؤكد على أهمية ترسيخ وتعميق ثقافة التعايش بين مختلف المكونات
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الأحد 7 أيار2023، مع بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، وضع المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق.


وفي الاتصال الهاتفي، جدد رئيس الحكومة دعمه لحقوق عموم المكونات، ولا سيّما المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان وتحسين الظروف المعيشية لمسيحيي سهل نينوى ، وأكد على أهمية ترسيخ وتعميق ثقافة التعايش بين مختلف المكونات.


وعبّر البطريرك الكاردينال لويس ساكو عن شكره وتقديره لدعم إقليم كوردستان المستمر تجاه المسيحيين

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