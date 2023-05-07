العراق وإقليم كوردستان يسجّلان ولادة أكثر من مليون مولود عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- سجّل العراق وإقليم كوردستان خلال عام 2022، ولادة أكثر من مليون طفل وطفلة، عالبيتهم ذكور.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، أن 903 ألف و16 طفلاً وطفلة وُلِدوا في عموم البلاد خلال عام 2022، بينهم 463 ألفاً و327 من الذكور، و442 ألفاً و794 من الإناث.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف بدر، أن نسبة 76 بالمئة من الأطفال وُلِدوا في مستشفياتٍ حكومية، و13 بالمئة في مستشفياتٍ خاصة، و1.3 بالمئة في مراكز صحية.

وأكد بدر في تصريحاتٍ صحفية، أن "512 ألفاً و746 طفلاً وُلِدوا ولادةٍ طبيعية، بينما 390 ألفاً و270 طفلاً وُلِدوا بعد إجراء عمليات قيصرية لأمهاتهم".

في المقابل، سجّل قسم الإحصاء في وزارة الصحة بإقليم كوردستان خلال عام 2022، ولادة 160 ألفاً و843 طفلاً في مستشفياتٍ حكومية وأهلية.

وبحسب إحصائية وزارة صحة كوردستان واطلعت عليها كوردستان 24، فإن 81 ألفاً و966 من الولادات كانوا من الذكور، و78 ألفاً و877 من الإناث.