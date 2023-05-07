العراق ومجلس الأمن يؤكّدان على أهمية استمرار الجهود الدولية لمحاربة داعش

أربيل (كوردستان 24)- جدّد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي تأكيده على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وإعادة آثاره المسروقة وتسليم المطلوبين.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ ترأسه الأعرجي بهدف مناقشة الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش، بحضور فريق الدعم التحليلي، ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، وبمشاركة الجهات العراقية ذات العلاقة.

وذكر بيانٌ للمكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي، أن "الاجتماع ناقش الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي، وما يمثله من خطر على السلم والأمن الدولي، ودعم جهود العراق لاستلام إرهابيي داعش المطلوبين، والذين صدرت بحقهم النشرات الدولية".

وحث الاجتماع، وفق البيان، "الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لاستعادة الآثار العراقية المسروقة والتي استولى عليها داعش الإرهابي في العراق".

في غضون ذلك، أشاد الفريق الدولي "بجهود العراق والتضحيات التي قدمها أبناؤه في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد البيان ، أن "هذا الاجتماع يأتي بشكل دوري، من أجل دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وضمن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي".