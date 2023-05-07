آنو جوهر يجدد تأييد المكونات لإجراء الانتخابات النيابية في كوردستان وفقاً لنظام الدائرة الواحدة

أربيل (كوردستان 24)- شدد وزير النقل والاتصالات وممثل المكونات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، اليوم الأحد، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم وفقاً لنظام الدائرة الواحدة، مشيراً إلى أنه من حق المكونات أن يكون لها مقاعد مخصصة داخل البرلمان.

وقال آنو جوهر في مقابلة مع كوردستان 24، إن "المكونات قدمت الكثير من الدماء لكي يكون لها ممثلون نيابيون".

وأضاف أن "المكونات متفقة فيما بينها على ضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لنظام الدائرة الواحدة، فضلاً عن حفاظها على مقاعدها المخصصة داخل برلمان كوردستان".

وأكد أن "المقاعد المخصصة للمكونات داخل البرلمان ليست مكافأة من أحد، بل هي حقوقهم الطبيعية"، مبيناً أنها "دفعت الكثير من الدماء والضحايا إلى جانب الشعب الكوردي لأجل تأمين هذه الحقوق".

وبشأن الدعوات التي تطالب بزيادة عدد مقاعد المكونات داخل البرلمان، أشار جوهر إلى أن "المكونات راضية عن نسبة المقاعد المخصصة لها داخل البرلمان في الوقت الراهن"، مضيفاً "لكن من الممكن أن تطالب المكونات بزيادة نسبة مقاعدها داخل برلمان كوردستان في دوراته المقبلة".

وشدد على "أنهم سيرحبون بكل قرار يدعو إلى زيادة نسبة مقاعد المكونات داخل برلمان كوردستان"، مشيراً إلى "أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال الدعوات التي تُطالب بتقليص نسبة مقاعد المكونات داخل البرلمان".

وبشأن تقديم دعوة قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء مقاعد المكونات داخل برلمان كوردستان، أكد آنو جوهر أن "ذلك يعد تعدياً على حقوق المكونات"، لافتاً إلى أن "المكونات كذلك بوسعها اللجوء إلى القضاء، لا سيَما أن لديها دعماً من جانب المجتمع الدولي".