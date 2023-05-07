ریاضة

أرسنال يتمسّك بأمل المنافسة ويتخطى نيوكاسل بهدفين

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لقطة من المباراة التي جمعت الفريقين (رويترز)
لقطة من المباراة التي جمعت الفريقين (رويترز)
العالم مانشستر سيتي أرسنال نيوكاسل

أربيل (كوردستان 24)- تمسك أرسنال بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، الأحد، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة.

وسجل الفريق الضيف بواسطة مارتن أوديغارد  وفابيان شار بطريق الخطأ في، مرماه ليخرج بالانتصار الثمين، وفق سكاي نيوز.

وسيطر نيوكاسل، الذي كان يتطلع لتعزيز موقعه في المركز الثالث وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في بداية المباراة على اللعب، لكن أوديغارد منح التقدم للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة من البداية.

وأرسل غابرييل مارتينيلي كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها شار مدافع نيوكاسل بطريق الخطأ في مرماه، قبل 20 دقيقة من النهاية.

ولدى مانشستر سيتي ، الذي فاز في 10 مباريات متتالية في الدوري، 82 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 35 مباراة، بينما بقي نيوكاسل ثالثاً وله 65 نقطة.

 

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