السوداني لـ بلاسخارت: الحكومة قطعت شوطاً طويلاً في مسار الحل لأغلب الإشكالات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن حكومته قطعت شوطاً طويلاً في مسار الحل لأغلب الإشكالات في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، مبيناً أن "اللقاء بحث التعاون بين العراق والأمم المتحدة، بمختلف برامجها العاملة، وسبل تطويرها وتهيئة أسباب نجاحها".

وأكد السوداني خلال اللقاء، أن "الحكومة أظهرت منذ بداية عملها إصراراً على حلّ الأزمات والمشكلات التي تتعاون فيها مع المنظمة الدولية، وقد قطعت شوطاً طويلاً على مسار الحل لأغلب المشاكل، حيث وضعت الأولويات في البرنامج الحكومي".

وأشار إلى "انفتاح العراق وإسناده كل الجهود الدولية والأممية، التي تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وما يمهّد للتنمية المستدامة إقليمياً".

من جانبها أكدت بلاسخارت بحسب البيان، "دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للجهود والبرامج الحكومية الهادفة إلى معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلم الاجتماعي، عبر حلول جذرية وطويلة الأمد".