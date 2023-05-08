ترمب يتفوق على بايدن في استطلاع انتخابي جديد

أربيل (كوردستان24)- أجرت صحيفة واشنطن بوست وقناة إيه بي سي الامريكيتان استطلاعاً للرأي وكشفت أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتفوق على الرئيس جوبايدن بسبعة نقاط مئوية، ووفقاً لموقع أكسيوس الاخباري ان 44% من الامريكيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا انهم سيصوتون لصالح ترمب، مقابل 38% لصالح بايدن.

وتراجعت شعبية بايدن إلى مستوى متدنٍّ جديد عند 36 في المائة، مقارنة مع 42 في المائة في فبراير الماضي.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن حملة إعادة انتخاب بايدن تحاول بالفعل صرف تركيز الناخبين بعيداً عن تحفظاتهم بشأنه، وجعل الانتخابات العامة المقررة في 2024 بدلاً من ذلك، خياراً وليس استفتاء.

وأشار جاري لانجر مدير وحدة الاستطلاعات لدى إيه بي سي إلى أن 32% فقط يرون بشكل عام أن بايدن يتمتع بحدة ذهنية تمنحه العمل بفعالية رئيساً، في انخفاض حاد من 51 في المائة، عندما كان يخوض سباق الرئاسة قبل 3 سنوات.

وأضاف لانجر "54% يرون أن ترمب يتمتع بالحدة الذهنية المطلوبة لذلك، وفيما يتعلق بالصحة الجسدية المطلوبة لرئاسة البلاد، يرى 33% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن بايدن (80 عاماً) يتمتع بها، مقابل 64 في المائة لصالح ترمب (76 عاماً).

وفيما يتعلق بالفطنة، يقول 94 في المائة من الجمهوريين، و69 في المائة من المستقلين، بل وحتى 21 في المائة من الديمقراطيين إن بايدن يفتقر إلى الحدة الذهنية كي يكون رئيساً.