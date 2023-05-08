سیاسة

جامعة گرميان تحتضن الدبلوم العالي في علوم الحاسبات لاول مرة منذ تأسيسها

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت كلية العلوم في جامعة گرميان ضمن اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن فسح المجال أمام طلبة گرميان للتقديم على دراسة الدبلوم العالي في علوم الحاسبات، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وقال عميد كلية العلوم في جامعة گرميان الدكتور عمر يونس، في تصريحات صحفية ، إنه وبعد موافقة رئاسة الجامعة تمت الموافقة على تخصيص 15 مقعدا دراسيا للدبلوم العالي في الحاسبات في كلية العلوم .

وأضاف يونس، أن مدة الدراسة ستكون عاما واحدا "سنة أكاديمية"، في تخصص علوم الحاسبات، موضحا ان التقديم سيكون إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

وأشار إلى أن دراسة الدبلوم العالي في اختصاص "علوم الحاسبات" هو الأول من نوعه في گرميان منذ تأسيس الجامعة ويمكن من خلال المتقدمين رفد مجالات الاختصاص بكوادر علمية متخصصة .

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