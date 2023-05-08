واشنطن بوست: إيران نقلت أسلحة إلى سوريا ضمن مساعدات الزلزال

‌أربيل (كوردستان 24 ) - قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إيران نقلت مساعدات عسكرية إلى سوريا إثر الزلزال الذي ضرب الأخيرة في 6 فبراير/ شباط، بذريعة تقديمها مساعدات إنسانية للمنكوبين.

وأوضحت الصحيفة "نقلا عن وثائق تابعة للمخابرات الأمريكية" الأحد، أن إيران نقلت 30 طائرة مسيرة ومواد عسكرية في شاحنات مساعدات من العراق إلى سوريا.

وأضافت أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تعزز تقارير سابقة عن جهود إيران في إخفاء معدات دفاع عسكري ضمن المساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا.

ولفتت إلى أن عمليات تسليم الأسلحة تمت باستخدام مركبات من العراق أشرف عليها "فيلق القدس" ومجموعات مسلحة حليفة لإيران.

بدوره، نفى مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، النتائج الواردة في الوثيقة الأميركية، ووصفها بأنها "مزيفة".

وأضاف المسؤول العراقي الذي لم تفصح الصحيفة عن هويته، أنه "لا يوجد سبب لتزويد مجموعات في سوريا تعمل مع إيران بالأسلحة".

فيما لم يصدر تعقيب من السلطات الإيرانية بشأن ما أوردته الصحيفة الأمريكية.