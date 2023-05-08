أمن

انتشار السلاح يتسبّب بمقتل أكثر من 14 ألف أميركي منذ مطلع 2023

رغم شيوع هذه الحوادث في الولايات المتحدة وتسارع وتيرتها هذا العام بشكلٍ ملحوظ، فإنها ليست السبب الأول وراء هذا العدد من القتلى في البلاد
author_image Kurdistan24 اربیل
متجر خاص ببيع الأسلحة الفردية (تعبيرية- وكالات)
متجر خاص ببيع الأسلحة الفردية (تعبيرية- وكالات)
العالم أسلحة الولايات المتحدة انتحار

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية عام 2023 الجاري، عن مقتل 14 ألفاً و696 شخص.

ومن بين القتلى 521 مراهقاً و93 طفلاً، بحسب بياناتٍ نشرها أرشيف عنف الأسلحة النارية، وهي مجموعة بحثية غير ربحية تتابع تلك الحوادث.

وشهدت الولايات المتحدة منذ بداية العام 199 حادثة إطلاق نار جماعي، آخرها إطلاق نار أمام مجمع تجاري بمدينة ألِن بولاية تكساس، السبت الماضي، أودى بحياة 8 أشخاص وانتهى بمقتل المهاجم.

ورغم شيوع هذه الحوادث في الولايات المتحدة وتسارع وتيرتها هذا العام بشكلٍ ملحوظ، فإنها ليست السبب الأول وراء هذا العدد من القتلى في البلاد، وفق الجزيرة نت.

فحسب البيانات، لا تزال حالات الانتحار تشكل الغالبية العظمى من وفيات الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، إذ بلغ عددها 8382 حالة منذ مطلع العام الجاري.

 

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