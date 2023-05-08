سیاسة

لويس ساكو: ريان الكلداني يريد الاستحواذ على كل شي باسم المسيحيين

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- وجه بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو اتهامات لرئيس حركة بابليون ريان الكلداني بأنه يريد الاستحواذ على أملاك وحقوق المسيحيين، وفي حال لم تضع الحكومة العراقية حداً له فإننا سنلجأ للمحافل الدولية.

وقال الكاردينال لويس ساكو لكوردستان24 "زعيم حركة بابليون "منفوخ" ويريد أن يصبح زعيماً".

وأضاف الكاردينال "كيف له ان ينتقد الكنيسة، وينتقد كاك مسعود بارزاني أيضاً، في حين ان كاك مسعود بارزاني بمثابة الاب لنا عُمراً وخبرة وقامة، وانتقد القيادة الكوردية، وانتقد نوري المالكي أيضاً".

وأوضح الكاردينال لويس ساكو "ما علاقته بالكنيسة لينتقدها، هو يريد أن يستولي على أملاك المسيحيين، ويتولى شؤون المسيحيين، فقد أخذ مقاعد الكوتا في البرلمان ووزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة أيضاً".

وأشار لويس ساكو الى أن "ريان الكلداني يريد ان يستولي على الوقف المسيحي وأملاك المسيحيين، ونحن لن نسمح له بذلك وسنقاضيه، وفي حال لم تستطع الحكومة العراقية فعل أي شيء فسوف نلجأ الى المحافل الدولية".

وكان لويس ساكو قد قال في مؤتمر صحفي يوم أمس "إن ريان الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى ويحاول شراء رجال الدين المسيح بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير يقصد وزيرة الهجرة".

وأشار إلى "ان الكلداني ليس لديه أهلية لقيادة المسيحيين ويريد السيطرة على المسيح في العراق وهو استحوذ على كوتا المسيحيين في الانتخابات".

وانتقد ساكو، قيام حركة بابليون وريان الكلداني بحمل صور السيد المسيح والسيدة مريم العذراء والصليب وقال إن "حملها في الشارع والسياسة غير صحيح، فنحن لسنا في حرب صليبية".

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